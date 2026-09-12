Тя единствена дръзна да се опълчи на чудовището Хичкок. Защото достойнството няма цена
Красавицата изгуби кариерата си, но се превърна в първата бунтарка на Холивуд
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Красавицата изгуби кариерата си, но се превърна в първата бунтарка на Холивуд
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Никол Кимпел побесня от неочаквано признание на актьора
Антония и Мелани се разделиха културно
Антонио Бандерас и Мелани Грифит продават къщата си в Лос Анджелис почти година след развода си. Актьорите прекратиха 18-годишния си брак през юни, а...
Мистър Десперадо загърбва сериозните връзки поне за година Една от най-дълго задържалите се холивудски двойки Антонио Бандерас и Мелани Грифит търсят...
Мелани Грифит изтри татуса си с името на Антонио Бандерас, след като двамата решиха да сложат точка на 18-годишния си брак. Актрисата изхвърли и брачн...
Антонио Бандерас и Мелани Грифит са подали молба за развод след 18-годишен брак. Светският сайт с висока достоверност на клюките "TMZ.com" пусна на ин...
Антонио Бандерас призна за първи път, че съпругата му Мелани Грифит е злоупотребявала с хапчета и е била напълно съсипана заради това. За проблемите н...
София. Мелани Грифит, която се приземи в понеделник вечер в София, се затвори в Киноцентъра. Холивудската звезда, прочула се с хита "Работещо момиче"...
Съпругата на Антонио ще се снима в новия му филм, пази го от изневери с фенки