Антонио Бандерас: Инфарктът беше най-хубавото нещо, което ми се случи
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Посочи кое е най-важно за него сега
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Днес холивудската звезда навършва 65 години
Дългогодишната му приятелка е сменила псевдонима си на Никол Бандерас в социалните мрежи
Бандерас ще режисира и участва в испаноезична версия на хитово бродуейско шоу от 1970 г.
Актьорският състав на "Индиана Джоунс 5" расте
Актьорът е прекарал 21 дни под карантина
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Холивудският мачо е в Малага с любимите си хора
Никол Кимпел побесня от неочаквано признание на актьора
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Звездите ще си партнират в „Competencia Oficial“
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Актьорът чакал одобрението на дъщеря си Стела
Антонио Бандерас с новата си визия за "Музиката на тишината"
Антонио с портрета, рисуван от Варод, потърсил посланието в контекста на испанския темперамент, концентриран в единствената дума "бик"
Антонио Бандерас ще изиграе Джани Версаче в биографичен филм за световния дизайнер. Актьорът, който сам стана стилист, ще обедини сили с режисьора нос...
Докато слухове събират Павлова със звездата, бизнесдамата празнува рождения ден на дъщеря си Докато в София се понесе слух, на който дори самите авто...