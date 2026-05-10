Бандерас прошепна нещо удивително на Радина

Българската постановка „Медея“ покори Мадрид, триумфирайки в сърцето на Teatro del Canal. На 2900 километра от София актрисата Радина Кърджилова чу за себе си думи от Антонио Бандерас, за които дори не беше и мечтала и ги сподели в COOLt...

Билетите са разпродадени само за три часа. В края на постановката избухват бурни аплодисменти и силни емоции. Но има и дори специален гост – Антонио Бандерас, който става на крака, за да аплодира българските актьори.

В главната роля влиза Радина Кърджилова, която вече две години играе Медея на българска сцена. Историята е вечна: жена, предадена от мъжа си, която в пристъп на ярост убива собствените си деца.

„Виждах жени, които плачат по време на спектакъла. Самият спектакъл е като тайфун“, споделя актрисата.

В ролята на Язон влиза Велислав Павлов, който признава, че е „щастлив и удовлетворен“ от реакцията на испанската публика.

Една от най-оригиналните идеи в постановката е, че публиката става част от действието. Актьорите се движат между зрителите, сядайки до тях, докато трагедията се развива буквално на сантиметри. Това е почеркът на Деклан Донелан – британски режисьор, считан за една от живите легенди на съвременния театър.

"Ти си страхотна актриса", казва Антонио Бандерас на Радина Кърджилова.

