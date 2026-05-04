Легенда на Холивуд остави наша актриса без думи

Огромно щастие и признание за Радина Кърджилова и родния театър!

Трупата на Народния театър "Иван Вазов" представи в четири поредни вечери спектакъла "Медея" пред публиката в Мадрид. Последната вечер родните артисти бяха изненадани от легендата на испанското кино и Холивуд Антонио Бандерас.

Култовият актьор изгледа представлението и се срещна с актьорите ни. Той поздрави всички, но изрази специалното си възхищение от превъплъщението на Радина Кърджилова в главната роля.

Радина запечата специалния момент и сподели кадри от запомнящото се събитие в социалните мрежи.

"Какво щастие! ЩАСТИЕ, Хора!

Актьор от такава величина да дойде да гледа нашата “Медея”

Благодаря!

Благодаря!

Благодаря!

Треперят ми краката от радост!

Grasias!", написа тя към серия от снимки в Инстаграм.

За блестящото си превъплъщение в трагичната героиня Медея в едноименния спектакъл на режисьора Деклан Донелан, Кърджилова получава десетки признания. Мнозина бележат този момент като специален, но не и изненадващ, тъй като играта на артистката е внушителна, помни се дълго, запечатва се и буди желание да бъде гледана отново и отново.

В представлението играят също Велислав Павлов, Валентин Ганев, Асен Данков, Явор Вълканов, Стелиан Радев, Вяра Табакова, Радена Вълканова, Жорета Николова, Стефания Колева, Елена Иванова, Надя Керанова и Ана Пападопулу.

Гостуването на "Медея" в Мадрид е поредното доказателство за високото ниво на родния театър, който успява да впечатли дори най-големите имена в световното кино.

