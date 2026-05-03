Рекорд! Тя събра милиони на исторически безплатен спектакъл

Под светлината на пълната луна и в присъствието на близо два милиона души, легендарният плаж „Копакабана“ се превърна в сцена на едно от най-мащабните музикални събития на десетилетието. Минути преди началото на спектакъла, небето над Атлантическия океан бе озарено от стотици дронове, които изобразиха силуета на вълчица – емблематичният прякор на 49-годишната Шакира. Това бе знакът, че латиноамериканската икона е готова да превземе Бразилия.

Екстаз в цветовете на Бразилия

Въпреки закъснението от над час, което само нагнети напрежението и очакването, Шакира се появи на грандиозната сцена с площ от 1345 квадратни метра. Облечена в блестящ гащеризон в жълто и зелено – цветовете на бразилското знаме, тя направи символичен поклон към домакините. Сцената, издигната точно срещу световноизвестния хотел „Копакабана Палас“, едва побираше енергията на певицата, която доказа, че гласът и танците ѝ нямат възраст.

Битката за рекордите на Рио

Този безплатен концерт е част от мащабна инициатива на кметството на Рио де Жанейро за привличане на световни мегазвезди. По предварителни данни на властите, Шакира е успяла да се доближи до рекордите на своите предшественички – Мадона, която през 2024 г. събра 1,6 милиона души, и Лейди Гага, която миналата година постави летвата на 2,1 милиона зрители. Милионите фенове, изпълнили пясъчната ивица, създадоха невиждан човешки океан, пулсиращ в ритъма на най-големите хитове на звездата.

Падането на езиковата бариера

Концертът има и дълбок културен отзвук. Исторически погледнато, Бразилия винаги е била по-затворена към испаноезичната музика на своите съседи, поддържайки своята португалоезична идентичност. Триумфът на Шакира обаче е категорично доказателство за новото отваряне на страната към глобалния латино поп. Нощта под вълчицата показа, че музиката е универсален език, който може да обедини цял континент.

Празникът обаче не премина без облаци – местните власти разследват фатален инцидент, станал в района часове преди старта на шоуто. Въпреки това, за милионите, които танцуваха до зори, събитието ще остане в историята като мигът, в който Шакира превърна Рио в сърцето на музикалния свят.

