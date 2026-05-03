Ролинг Стоунс се завръщат! Мистерия, кодове и нов албум

Легендарните „Ролинг Стоунс“ отново влизат в светлината на прожекторите със стил, който само те владеят - смесица от мистерия, символи и внимателно подгрята треска сред феновете. Новият им проект носи заглавието „Foreign Tongues“ и ще излезе на 10 юли, потвърдиха самите музиканти след месеци на загадъчни сигнали. Това ще бъде първият им албум след „Hackney Diamonds“, отличен с награда „Грами“ през 2023 г., и вече се превръща в едно от най-очакваните музикални събития на годината.

Всичко започна като игра - билбордове по улиците на Лондон, странни надписи, QR кодове и името The Cockroaches, което дългогодишните фенове разпознаха като стар псевдоним на групата. В Инстаграм започнаха да се появяват кратки тийзъри, а кулминацията дойде с 13-секундно видео, в което емблематичното лого с езика оживява върху движещ се фон. Две емоджита - едното CD - бяха достатъчни, за да подпалят слуховете за нов албум.

Разкриването на проекта беше също толкова театрално. Мик Джагър, Рони Ууд и Кийт Ричардс публикуваха поотделно части от корицата, които се сглобиха като пъзел. Лицата им се появиха разчленени и събрани наново - устни, очи, коса - сякаш самата група се преражда в нова визуална форма.

Междувременно The Cockroaches пуснаха лимитиран винилов сингъл „Rough And Twisted“, продаван в независими магазини - още един пласт в сложната игра на намеци. Така Стоунс не просто обявиха албум, а изградиха цяла история около него, превръщайки очакването в част от изживяването.

Основани през 1962 г. в Лондон, „Ролинг Стоунс“ остават една от най-влиятелните групи в историята на рока, със серия от албуми номер едно и хитове като „(I Can't Get No) Satisfaction“, „Paint It Black“ и „Start Me Up“. След смъртта на Чарли Уотс през 2021 г., барабанистът Стив Джордан пое ритъма, но духът на групата остана непроменен.

С „Foreign Tongues“ Стоунс показват, че не просто издават музика - те създават събития, които отекват далеч отвъд сцената. И този път езикът им отново говори силно.

