БГ артисти завладяха сцените на Мюнстер

Двама отдавна доказали се международни български артисти завладяха сцените на Мюнстер. Публиката в един от най-очарователните и интелектуални градове в Германия аплодира филмите на Михаил Пандурски и спектаклите на Донвена Пандурски. Панорамата с хитове на известния режисьор беше голямото събитие в програмата на студийното кино “Schloßtheater“, едно от най-старите в Германия, което представя наградени творби от най-елитните екранни форуми в света. Балетните продукции “Пролетно тайнство” и “... И се роди танц” изкушиха не само зрители от жанра, но и много любители на класиката. Особен интерес за пореден път провокираха трите игрални филма на Михаил Пандурски.

“Единственият свидетел” с три награди от фестивала във Венеция през 1990 година – за най-добра мъжка роля на Олег Борисов, за най-добра музика на Валери Миловански и специалния приз за режисура, дебатира социално-етични проблеми на обществото ни през 80-те години. Инцидент в градския транспорт става повод за противопоставянето на различни житейски възгледи и разкрива отчуждението между хората. В центъра на конфликта е Христо, мълчалив свидетел на егоизма и безсърдечието, представител на поколението, което постепенно си отива и с което сякаш си отива и съвестта на цяла една нация. Кирил Варийски, Любен Чаталов, Ирен Кривошиева, Катя Чукова, Сашка Братанова, Антон Карастоянов са пред камерите на оператора Мирчо Борисов.

„Голгота“ с Петър Слабаков – това е последната земна роля на големия актьор, Руси Чанев, Катя Паскалева, Ицхак Финци, Албена Ставрева и Марсия Хайде разказва за София от началото на 90-те. На опашката за храна, приготвена за най-бедните, се срещат млад и стар мъж. Младият иска да напусне страната, за да се спаси от мизерията и хаоса в нея. Обзет от идеята, той изважда стареца от летаргията и го провокира да осъзнае безсмислието на примиреното ежедневие. Старецът разбира, че бягството не е решение, но е готов на последна жертва, за да помогне на младия да замине... "Инкогнита" с Георги Стайков, Ива Гочева, Стефан Данаилов, Наум Шопов, Бойка Велкова, Валентин Ганев, Стоян Алексиев и Емилия Радева е философската удивителна на своеобразната трилогия. Антон Хорн, световноизвестен диригент, подготвя премиера по мита за Прометей, но трябва да преодолее много конфликти. Неговото динамично ежедневие е разтърсено от Доротея, младо момиче със свръхестествени способности, което се крие от полицията. Оригиналната музика на филма е записана в концертната зала на Мариинския театър в Санкт Петербург в изпълнение на оркестъра, хора и солисти на трупата, дирижирана от Валерий Гергиев.

Донвена Пандурски пък се поклони в Операта на Мюнстер след галата на „Лешникотрошачката“ и „Кралят на мишките“ по едноименната приказка на Е.Т.А. Хофман – с авторски либрето, хореография и постановка. „Германия чества 250 години от рождените на маестрото в романтизма и неговите фантастични разкази продължават да вдъхновяват въображението ни, пренасяйки ни в по-висш свят, изпълнен с мистерии.“, коментира Донвена Пандурски, която и този път режисира солисти от Операта на Стара Загора.

