БГ артисти завладяха сцените на Мюнстер
Публиката аплодира филми на Михаил Пандурски и спектакли на Донвена Пандурски
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Публиката аплодира филми на Михаил Пандурски и спектакли на Донвена Пандурски
Фестивалът в Шумен предлага квалитетно удоволствие от 26 до 30 юни
Фестивалът „Неонавтика“ навлиза в кулминацията си
Представленията са посветени на 1160 години от покръстването на българския народ
Звездите на оперетата и мюзикъла ще общуват виртуално с публиката
С представления на открито, от днес до 12 юли, завършва творческия сезон драматичният театър „Гео Милев“ в Стара Загора.
Детски концерт-спектакъл "Музичко", джаз-вечер в Васил Петров и новогодишен концерт включва новогодишния коктейл на СТарозагорската опера
7 хитови спектакъла, в които играят едни от най-големите актьори и са получили множество награди, ще зарадват ценителите на театъра на сцената в Разло...
В Народния черпят не само със зрелищни нови и стари спектакли, но и с билети на подходящи цени - "Заедно на театър 1" и "Заедно на театър 2". На 8 дек...
Познати и обичани от публиката спектакли - "Каквато ти ме искаш" на Теди Москов, "Хъшове" на Александър Морфов, "Антигона" на Иван Добчев и "Семеен ал...
Последните седем дни в Разлог ще властва изкуството на Мелпомена. Едни от най-добрите постановки ще бъдат изиграни от 24 до 30 юни в планинския град....
"София моно" дава старт в парка, аплодират Хулио Иглесиас в "Арена Армеец" До края на май и през юни почти няма да се прибираме вкъщи - всеки ден ще...
София. Прожекции на живо от новия сезон на "Метрополитън опера" в Ню Йорк. Това е едно от новите предизвикателства на столицата, предназначено за люби...
Смолян. Третото издание на Международния театрален фестивал „Забранено за възрастни" ще се проведе от 6 до 10 октомври в Смолян. На него ще бъдат пред...
50 - 100 - 50. Това е формулата на успеха на три спектакъла на Народния театър – „Духът на поета" от Стефан Цанев, постановка на Маргарита Младенова,...
София. Цирк "Елуаз" пристига у нас на 7 април, седмица преди спектаклите им на 12 и 13 април в зала 1 на НДК. В екипа е и българката Мария Монева. Тя...
Благоевград. Постановки във всеки работен ден до края на тази седмица ще зарадват благоевградската публика. „Голямата печалба" на Ектор Кинтеро ще се...
Стара Загора. С три премиерни спектакъла ще зарадва меломаните Старозагорската държавна опера през ноември. Преди вечер бе премиерата на „Дон Карлос...
Велико Търновo. Софийската опера и балет отново се качва на Царевец за поредица спектакли от Сцена на вековете. Тази година ценителите на оперното из...