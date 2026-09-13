Всичко за Спектакли

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Хитове в Народния по 10 лева

Хитове в Народния по 10 лева

В Народния черпят не само със зрелищни нови и стари спектакли, но и с билети на подходящи цени - "Заедно на театър 1" и "Заедно на театър 2". На 8 дек...

05 декември | 12:10
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Рок и спектакли до дупка

Рок и спектакли до дупка

"София моно" дава старт в парка, аплодират Хулио Иглесиас в "Арена Армеец" До края на май и през юни почти няма да се прибираме вкъщи - всеки ден ще...

15 май | 16:15
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Българка води "Елуаз"

Българка води "Елуаз"

София. Цирк "Елуаз" пристига у нас на 7 април, седмица преди спектаклите им на 12 и 13 април в зала 1 на НДК. В екипа е и българката Мария Монева. Тя...

02 април | 6:05
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