Второто издание на Z-Tronic Festival стартира днес в Стара Загора
Артисти от България, Северна Македония, Румъния, Гърция и Германия ще се срещнат на една сцена в парк „Загорка“
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Артисти от България, Северна Македония, Румъния, Гърция и Германия ще се срещнат на една сцена в парк „Загорка“
Това ще става при война, геополитическа нестабилност или друга сериозна заплаха за сигурност
Публиката аплодира филми на Михаил Пандурски и спектакли на Донвена Пандурски
Най-добрите частни клубове само за членове в Лондон
Микаел Шетри се надява да превърне отново мястото в любимо за артистите
Идват Suede, Einstürzende Neubauten, Thievery Corporation и още - Apashe & Brass Orchestra, Kadebostany, Hayes & Y и ALI
Легенди на киното ни като Руси Чанев едва свързват двата края
"Независими артисти, музиканти и певци" с първи годишни отличия "Споделени каузи"
Новият министър направи преглед и анализ на неразплатените задължения
Големият проблем на културата е, че спряхме да мечтаем, каза Кръстю Кръстев
Българските меломани ще имат рядък шанс
Разказват за приятелството и кариерата
Няма да повярвате как протича един ден на артистите у нас
Бунтът в сектор "Култура" продължава
Говори Христо Мутафчиев
Христо Мутафчиев с призив към артистичната гилдия
Кои са артистите
Необходимо е увеличаване на доходите на всички работещи в сферата
Какво се случва
Ние не играем на власт, а изпълняваме своите правомощия, каза премиерът