Легендарен френски клуб отваря врати

Едно от най-известните и любими места на туристите ще отвори врати.

Легендарният парижки нощен клуб Palace („Дворецът“), който бе изоставен през последните две години, ще отвори врати в края на 2026 г. след едногодишен ремонт, съобщи за АФП новият му собственик Микаел Шетри.

В началото на 80-те години Palace („Дворецът“) бе едновременно най-известният нощен клуб в Европа, привличащ звезди, артисти и творци (Мик Джагър, Анди Уорхол, Карл Лагерфелд и други) и концертна зала, където се представяха изпълнители като Принс, Серж Генсбур и Грейс Джоунс. В подземието му, декорирано от художника Жерар Гаруст, бе разположен изискан ресторант.

„Искам да пресъздам ДНК-то на Palace в епохата, когато в него са се провеждали концерти“, обясни Шетри. Той е 42-годишен предприемач и продуцент, който вече притежава две концертни зали, и наскоро финализира сделката за придобиването на това заведение с богата история.

Това е име, известно по целия свят“, увери той с надежда залата да отвори врати през октомври 2026 г.

От средата на 80-те години, с отлива на диско вълната, мястото преживява дълги периоди на застой и неколкократното сменя собственика си. След като е изоставена в периода 1996 -2008 г., залата е реставрирана и започва да работи в началото на 2018 г., преди отново да затвори врати през 2023 г.

За реновирането новите собственици са наели известния декоратор Жак Гарсия, чиито следи могат да се видят в луксозни хотели и в Лувъра, като той е бил и постоянен посетител на Palace.

„Прекарах живота си тук, парти след парти с изключителни хора. Бяхме луди, не познавахме граници, но по един елегантен начин“, каза за АФП 70-годишният дизайнер, който обещава и „разточителност“ при реновирането.

Микаел Шетри се надява да превърне отново мястото в любимо за артистите. Залата ще бъде с капацитет от 1400 зрители, като Шатри иска да внесе и малко от духа на онези времена, допълва БТА.

„Palace представляваше епоха на празници, която не съществува днес, в която имахме чувството, че всичко е позволено. Ив Сен Лоран можеше да танцува до човека, който чисти боклука. Всичко това вече е минало, но ние ще продължим да смесваме стиловете“, увери той.

