Свят

Израел съобщи за тежък удар по аятолаха

Става въпрос за знаков самолет на режима

16 мар 26 | 11:27
1950
Стандарт Новини

Израелските военни съобщиха, че удар срещу Техеран е унищожил самолет, принадлежащ на върховния лидер на Иран Али Хаменей.

„Военновъздушните сили унищожиха самолета на лидера на иранския терористичен режим“, заяви говорителят на израелските отбранителни сили.

Самолетът е бил на летище Мехрабад.

На сутринта на 16 март Al Hadath съобщи, че самолет се е запалил на летище Мехрабад, разположено в покрайнините на Техеран, след серия от интензивни въздушни удари, без да уточнява чий самолет е бил атакуван.

Твърди се, че целите на предишни удари по летището са били системи за противовъздушна отбрана, военни и военнотранспортни самолети.

Припомняме, че на 28 февруари САЩ и Израел започнаха мащабна военна операция срещу Иран. Бившият върховен лидер аятолах Али Хаменей беше убит още в първия ден. Синът му, Моджтаба, който стана негов наследник, беше сериозно ранен, въпреки че Иран отрече това.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт Новини
Коментирай
1 Коментара
Анти
преди 0 секунди

А НЯМА ЛИ КОЙ ДА ГРЪМНЕ ТОЯ ОБРЯЗАН И ИЗВРАТЕН ЕВРЕИН-ЦИОНИСТ ! Избил десетки хиляди невинни хора, разрушил градовете им ! Трябва да бъде задържан и осъден от съда в Хага за престъпления срещу ЧОВЕЧЕСТВОТО ! Доживотен затвор за тая гадна гадина !

Откажи