Аятолахът с извънредно решение за войната!
Моджгаба Хаменей искал отмъщение
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Моджгаба Хаменей искал отмъщение
Става въпрос за знаков самолет на режима
Моджтаба Хаменей, е ранен, съобщиха ирански медии
Дъщерята, зетят и внучката на Хаменей също са загинали
Аятолах Али Хаменей забрани разработването на ядрени оръжия с фетва в началото на първото десетилетие на този век
Доналд Тръмп е клоун, който само се преструва, че подкрепя иранския народ, каза Али Хаменей
Техеран. Иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей е претърпял операция на простата, съобщиха иранските медии. Интервенцията е извършена в болница...
Багдад. Най-висшият шиитски духовник в Ирак свика на оръжие всички представители на този клон на вярата, докато въоръжени сунитски бунтовници завземат...
Техеран. Израел е обречен на изчезване, заяви иранският духовен водач аятолах Али Хаменей пред 50 000 ислямистки бойци в Техеран, предаде АФП. "Основ...
Организацията расте чрез системното изземване на собствеността на десетки хиляди иранци