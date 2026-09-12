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Иран пак дразни Израел

Иран пак дразни Израел

Техеран. Израел е обречен на изчезване, заяви иранският духовен водач аятолах Али Хаменей пред 50 000 ислямистки бойци в Техеран, предаде АФП. "Основ...

20 ноември | 22:00
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