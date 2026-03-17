Аятолахът с извънредно решение за войната!

Върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей е отхвърлил предложения за намаляване на напрежението или за примирие със Съединените щати.

Те бяха предадени на Техеран от две посреднически държави, заяви днес високопоставен ирански представител, цитиран от "Ройтерс".

Позицията на Хаменей за отмъщение срещу САЩ и Израел е била „много твърда и сериозна“ по време на първото му заседание по въпросите за външната политика, посочи представителят, без да уточни дали лидерът е присъствал.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com