Иран отговори за края на войната. Тръмп смени тона

Иран най-после предаде на САЩ отговор на последното мирно предложение, но дали то вече удовлетворява президента Тръмп, не е ясно.

Иран, чрез пакистански посредници, предаде на Съединените щати отговор на последното предложение на Вашингтон за разрешаване на конфликта.

Това съобщиха IRNA и Tasnim.

Според IRNA в момента преговорите са съсредоточени "изключително върху прекратяването на военните действия в региона." Едно от условията на Иран е прекратяване на ударите срещу Ливан.

Иранският отговор се състои от 14 точки и е предимно свързано с прекратяване на войната и осигуряване на безопасността на навигацията в Персийския залив и протока Ормуз, пише ISNA.

Постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц потвърди, че преговорите между Вашингтон и Техеран продължават. Въпреки това процесът върви по-бавно, отколкото бихме искали, каза той пред ABC News.

Според пакистанския посланик в Русия Фейсал Нияз Тирмиди, пробив в преговорите между Вашингтон и Техеран се очаква преди пътуването на президента на САЩ Доналд Тръмп до Китай. Той ще е в Пекин на 14 и 15 май.

"Настоящият процес вдъхва голяма надежда и това ще се случи съвсем скоро", каза дипломатът в интервю за TASS.

На този по-оптимистичен фон обаче Тръмп днес пак втвърди тона.

Само преди дни той обяви, че краят на войната е близо, а иранските власти са се съгласили да се откажат да получат ядрени оръжия.

Веднага след това Axios написа, че САЩ и Иран са близо до сключване на кратък меморандум за разбирателство, който трябва да определи края на конфликта в Близкия изток и рамката за по-нататъшни преговори по ядрената програма.

Проектът предвижда спиране на обогатяването на уран от Иран, поетапното премахване на американските санкции и деблокирането на част от замразените ирански фондове.

Днес обаче президентът на САЩ заяви, че не е обявил край на войната с Иран.

"Не, не казах това. Казах, че са победени. Но това не означава, че е приключило," каза той в интервю за Full Measure.

Според Тръмп, САЩ могат да продължат още две седмици и да унищожат „всяка цел."

Той отбеляза, че Вашингтон има "определени цели", които иска да удари, и според неговите оценки е възможно да постигне около 70% от тях.

Не е ясно дали това негово изказване и било преди получаването на отговора или след това.

