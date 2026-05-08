Високо напрежение в Ормузкия проток. Нови удари

Напрежението в Ормузкия проток рязко се покачи. Американската армия заяви, че е атакувала "ирански военни цели", след като три нейни плавателни съда са били нападнати, докато са преминавали през Ормузкия проток по посока към Залива, предаде Франс прес.

"Американските сили прехванаха непровокираните ирански атаки и отвърнаха със защитни удари, докато ракетни ескадрени миноносци на американския военноморски флот преминаваха през Ормузкия проток към Залива на 7 май", написа Централното командване на американските въоръжени сили в социалната мрежа "Екс".

Централното командване уточни, че при атаките си Иран е използвал ракети, дронове и малки плавателни съдове.

Американската армия "неутрализира заплахите и атакува иранските военни обекти, отговорни за нападенията срещу американските сили, сред които обект за изстрелване на ракети и пускане на дронове, командни и контролни центрове и бази за разузнаване и наблюдение", се казва в изявлението на Централното командване.

Централният щаб на иранските въоръжени сили заяви, че САЩ са нарушили примирието с атака срещу ирански петролен танкер и срещу друг кораб, навлизащ в Ормузкия проток.

"Същевременно, с помощта на някои страни от региона, те извършиха въздушни атаки срещу цивилни райони по протежението на бреговете на Бандар Хамир, Сирик и остров Кешм", каза още централният щаб.

