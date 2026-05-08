Ким Чен-ун се раздвижи. Стряскащо оръжие

Северна Корея планира да разположи нова самоходна гаубица по границата си с Южна Корея до края на тази година, за да засили отбранителните си способности.

Според Корейската централна информационна агенция (KCNA), севернокорейският лидер Ким Чен-ун е посетил фабрика за боеприпаси в сряда, за да прегледа производството на "нов тип 155-милиметрова самоходна гаубица", предназначена за три батальона, разположени в далекобойна артилерийска единица по "южната граница".

Самоходната гаубица има обсег на поразяване над 60 километра, достатъчно, за да постави Сеул в обсега на обстрел на севернокорейските фронтови позиции.

Позицията на Северна Корея като държава с ядрени оръжия "не се променя в съответствие с реторични твърдения или едностранно желание на външни лица", каза Ким

Ким "потвърди отново, че 2026 г. ще отбележи и безпрецедентно подобрение в хода на борбата за укрепване на националния отбранителен капацитет на страната", съобщи още KCNA, призовавайки кадрите да постигат "значителни успехи всеки ден" чрез засилени усилия за укрепване на военната готовност.

Ким посети 5000-тонния военен кораб "Чой Хьон" в четвъртък, за да наблюдава тест за маневриране преди въвеждането му в експлоатация.

Снимки, публикувани от държавните медии, показват дъщерята на Ким, Джу-ае, която го придружава по време на инспекцията.

Той се качи на борда на разрушителя и участва в навигационен тест, проведен в Жълто море, и инспектира оперативните възможности и бойната готовност на кораба.

Изразявайки задоволство от напредъка в строителството на кораба, Ким нареди той да бъде доставен на флота до средата на юни, както е планирано, според репортажа.

Пхенян е провел серия от тестове на стратегически крилати ракети от разрушителя, които анализаторите смятат, че може да са способни да носят ядрени бойни глави.

Северна Корея представи разрушителя "Чой Хьон" през април миналата година като част от по-широк стремеж за модернизиране на военноморските си сили.

След пускането на вода на подобен разрушител, "Кан Кон", през юни 2025 г., Ким нареди построяването на трети кораб от същия клас навреме за годишнината от основаването на управляващата Корейска работническа партия на 10 октомври.

