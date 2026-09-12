Тръмп хвърли дипломатическа бомба. Колко опасен е арсеналът на Ким?
Тя ще пренареди геополитическата карта и баланса на силите в Азия
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Тя ще пренареди геополитическата карта и баланса на силите в Азия
В неделя Тръмп инструктира Пентагона "значително да намали съвместните военни учения с Южна Корея
Президентът на САЩ атакува стария съюзник заради Иран, намали военните учения
Разбирам Ким Чен-Ун, каза американският президент
Пхенян засега мълчи, а само ден след знаковата реч напрежението по границата отново се покачи
Той потвърди задълбочаването на отношенията между Пхенян и Москва
Северна Корея е в по-силна позиция от всякога през последните 35 години, каза експерт
Ким Чен-ун издаде предупреждение
Снимка на Тръмп с Ким Чен-ун подхрани спекулациите за нов опит за дипломатически пробив
Китайският президент изпрати знаково писмо на севернокорейския лидер
Пхенян пренаписа конституцията след ликвидирането на иранското ръководство
Качи се с дъщеря си на разрушителя "Чой Хьон"
Икономически натиск и геополитика тласкат Пхенян към нов курс
Пхенян винаги ще бъде на страната на Москва, твърди той
Смени председателя на Президиума на ВНС
Появата им идва на фона на напрежение със САЩ и Южна Корея и нови военни демонстрации
Севернокорейски ИТ агенти използват изкуствен интелект и фалшиви самоличности, за да печелят милиони
Протегна ръка на Вашингтон
Сеул смята, че Ким Джу-е вече е на път да бъде посочена за наследничка
Разкритикува "некомпетентността" на икономическите чиновници