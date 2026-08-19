Тръмп хвърли дипломатическа бомба. Колко опасен е арсеналът на Ким?

Американският президент Доналд Тръмп взриви медийното пространство с изявлението, че планира нова среща на върха със севернокорейския лидер Ким Чен-ун. По време на обиколка на новата хеликоптерна площадка до Белия дом, Тръмп изненада журналистите и с конкретни разузнавателни данни. Той обяви, че в момента Северна Корея притежава точно 57 единици „много мощни“ ядрени оръжия.

Затопляне на отношенията или политическа маневра?

До неочаквания коментар се стигна, след като Тръмп лично инструктира Пентагона да съкрати съвместните военни учения с Южна Корея. Президентът разкритикува досегашните маневри в социалните мрежи. Той ги определи като напълно погрешно и враждебно послание към Пхенян. По думите му, докато той управлява, Северна Корея показва уважение и не представлява заплаха.

Историческата връзка между двамата лидери премина през драматични обрати през годините. От размяна на лични обиди като „побъркан старец“ и заплахи с ядрени бутони, те стигнаха до серия от лични срещи през 2018 и 2019 г.. Тогава Тръмп стана и първият действащ американски президент, стъпил на севернокорейска земя в демилитаризираната зона. Днес той е уверен, че нещата с Ким ще бъдат наред, стига Америка да има умен лидер.

Арсеналът на Ким

Тръмп изрази съжаление, че на Северна Корея изобщо е било позволено да развие такъв капацитет. Той подчерта, че ако е бил на власт непрекъснато, това е нямало да се случи.

Изнесената от него бройка от 57 ядрени глави съвпада изненадващо точно с независимите международни анализи. През юни Стокхолмският международен институт за изследване на проблемите на мира (СИПРИ) изчисли сходни данни. Според техния доклад режимът в Пхенян вероятно разполага с около 60 готови бойни глави. Освен това страната има материали за производството на поне още 30 ядрени оръжия.

Очаква се потенциалната среща на върха да се проведе още тази есен. Тя може изцяло да пренареди геополитическата карта и баланса на силите в Азия.