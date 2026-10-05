Турция пуска влак стрела до границата с България

Турция завърши изграждането на 153-километровия участък от Черкезкьой до Капъкуле, с което високоскоростната железопътна линия към българската граница вече достига Капитан Андреево. Това съобщава в. „Тюркийе“, цитирано от БТА.

Отсечката ще бъде пусната в експлоатация на 9 октомври на официална церемония с участието на турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

„Разширяваме мрежата си от високоскоростни влакове от Черкезкьой до Капъкуле, чак до границата с Европа“, заяви министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу. По думите му с новата отсечка в мрежата ще бъдат включени градовете Текирдаг, Къркларели и Одрин, което ще даде на Тракия достъп до високоскоростен железопътен транспорт.

Линията е предназначена както за пътнически, така и за товарни превози и се изгражда от 2019 г. със съвместно финансиране от Турция и Европейския съюз. Влаковете по нея ще могат да развиват скорост до 200 км/ч.

След завършването на целия маршрут Халкалъ – Капъкуле, който свързва Истанбул с границата при Капитан Андреево, пътуването с влак между Истанбул и българската граница ще бъде значително ускорено. Времето за превоз на пътници ще се съкрати от 4 часа на 1 час и 30 минути, а за товарите – от 8 часа и 30 минути на 3 часа и 30 минути.

Строителството на останалите участъци от високоскоростната линия Халкалъ–Капъкуле продължава.