Изтриват три известни приложения за превози у нас

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предприе официални мерки за премахването на мобилните приложения „Максим“, „TUDA“ и „TAXSEE“ в изпълнение на влязло в сила съдебно решение.

Действията са предприети, след като Административният съд – София-град уважи искането на ИА „Автомобилна администрация“, направено по реда на чл. 106б от Закона за автомобилните превози. Съдът постанови премахване на съдържанието на приложенията, качени в MAXIM.PLATFORM и разпространявани чрез официалните платформи Google Play и App Store.

В изпълнение на съдебния акт ИА „Автомобилна администрация“ изпрати документа към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на потребителите за предприемане на действия по компетентност.

В резултат на предприетите мерки Google Play и App Store са официално уведомени за премахване на приложенията от страна на ГДБОП.