AI вече гледа на ръка
За секунди хората узнават бъдещето, понякога без пари, понякога дават
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За секунди хората узнават бъдещето, понякога без пари, понякога дават
Защото знаят предварително цвета на светофара
Заемат значително количество памет, а почти никой не ги използва
Това е поредно подобрение в кредитния рейтинг на банката в последните няколко години
Мобилните устройства започват да изместват лаптопите
Умни решения помагат да организираме пазара лесно и удобно
Редовното физическо натоварване е важно
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Социалната мрежа с нови възможности
Вече ще позволява да записвате и изпращате видеоклипове
Изготвянето на списъка е поверено на Министерството на цифровите медии - в него са включени услуги с аудитория от поне 500 хил. потребители, с изключе...
Настройките за поверителност запазват сигурнстта в различните приложения
Защита на смартфони, умни часовници и приложения
Така VR тренировки могат да се проследяват в същото приложение като стандартните
От социалната мрежа искат да се фокусират върху основното приложение
ByteDance стартира международната версия на TikTok през 2017 г
Благодарение на това потребителите получават още по-високо ниво на сигурност на данните и усъвършенствано клиентско преживяване
Игрите в движение са страхотна опция да намерим повече време за любимото си хоби
Кои са най-полезните му приложения