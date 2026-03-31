AI вече гледа на ръка

Вероятно беше въпрос на време. Първо изкуственият интелект превзе текстовете. После започна да рисува, да композира, да прави видеа, бизнес планове и дори да създава профили за запознанства. Сега обаче влиза в територия, която доскоро изглеждаше недосегаема – бъдещето.

Взе професията на гадателките и вече гледа на ръка. Снимаш или сканираш ръката си, пращаш и тойти прави хороскоп. Има и приложения, свързани с AI, към които те препраща, а те са вече платена версия- ако искаш да узнаеш повече за любовния ти живот, кариера и прочее.

Защото днес хората вече не търсят тъмна стая и мистичен глас. Те просто качват снимка на ръката си и пишат: „Кажи ми бъдещето 😉“. Отговорът долита веднага. Днес питат телефона си – в автобуса, на опашката в супермаркета или докато чакат кафето да стане. Минутa по-късно получават анализ, съвет и дори поетичен финал, сякаш съдбата е минала курс по копирайтинг. Трудно е да се конкурираш с това. AI има три предимства, които старият окултен бизнес очевидно е подценил: винаги е на разположение, не съди никого и никога не излиза в почивка.

Дигиталната ясновидка

Човешкият гадател работи със сцена – приглушена светлина, жестове, паузи, напрежение. AI не се нуждае от нищо подобно. Няма нужда от свещи, карти или лунни фази. Просто отговаря – веднага, подредено, често дори с подзаглавия. Живеем във време, в което бъдещето вече не изисква мистицизъм. Изисква батерия. И това променя пазара. AI се оказа изненадващо добър точно в това – да разпознава човешките страхове и желания. Пробвайте, и ще видите как ви описва такива, каквито ви е приятно да чуете, че сте, а любовния ви живот е както би могъл да бъде - много си подхождате, но трябва да работите за връзката например.

Има пакетни предложения. Basic Future – три прозрения и едно предупреждение. Premium Destiny – любов, кариера и минали животи. Pro Vision – неограничено „гледане“, хороскопи и директна линия с вселената.

На някои хора им липса мистериозния момент с истински гадател, така че има пюлсове и минуси.

Специалисти в познаването на изкуствения интелект, казват, че технологиите не унищожават професиите, напротив, променят ги. Възможно е утрешният ясновидец да работи с AI, а не срещу него. Карти на масата, алгоритъм в джоба. Таро сеанс с QR код. Звучи странно, но и напълно възможно.

