Българските плодове и зеленчуци са скъпи и на изчезване

Ще успеят ли новите мерки на държавата срещу спекулата и високите цени да защитят българските производители?

"Най-важното е да се потърсят причините, които доведоха до повишението на цените. През 2005 г. предупредих, че това ще се случи - с дисбаланса, който се наблюдаваше в земеделието. Производството на плодове и зеленчуци в България намаля изключително много. Проблемите в сектора доведоха до повишаването на цените", коментира Мариана Милтенова от Националния съюз на градинарите пред Bulgaria ON AIR.

Тя подчерта, че условията спрямо миналата година са съвсем различни - има повишение на цените на горива, торове, препарати, опаковки и труд - повече от 30-40%.

По думите на Милтенова условията за производство не са позитивни, а производителите не виждат икономическа ефективност от своята дейност.

"Нашите производители нe излизат с трактори, техният протест се изразява в намаляване и постепенно спиране на производството. Цените на плодовете и зеленчуците на българския пазар се диктуват от вносните такива. Българският потребител търси по-евтината продукция", каза тя в предаването "България сутрин".

Милтенова е на мнение, че големият проблем е цялата търговска инфраструктура за довеждане на плодовете и зеленчуците до крайния потребител.

Тя подчерта, че при вноса у нас има занижени цени, които се плащат на границата, плаща се по-нисък ДДС.

"По веригата някои от тях отиват на общинските пазари, на които продават мними земеделски производители. Представят го за българско, не плащат ДДС, нямат касови апарати. Не е ясно колко произвеждат и продават. Това рефлектира върху честния български производител, който плаща 20% ДДС. ДДС е изключително висок", анализира Милтенова.

Тя изброи няколко държави, в които ДДС е нулево и изключително нисък. Милтенова се обяви за ДДС за плодове и зеленчуци в рамките на 6-9%, както и всички търговци да се регистрират по Закона за ДДС, да работят с касови апарати.

"Сектор "Плодове и зеленчуци" засега не сме поканени на срещата с премиера Румен Радев. Срещата беше анонсирана вчера, очаквахме да получим покана. Имаме съобщение за среща с министър, за да ни бъде представен новият екип", съобщи тя. Според Милтенова много зависи как ще бъде реализирано кооперирането, за което заговориха и управляващи, и земеделци.

"Министър Абровски познава добре сектора и имаше желание за намаляване на ДДС през 2022 г. Не знам обаче дали може да получи подкрепа от парламента. Производството на плодове и зеленчуци се нуждае от конкретна подкрепа, каквато беше "украинската помощ". Ако не се получи такава, ще затваряме още повече стопанства", предупреди тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com