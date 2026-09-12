Нов бранд ще пази родното! Държавата готви знак за истинските български продукти
Идеята е да даде шанс на малките фермери да стигнат до повече потребители
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Идеята е да даде шанс на малките фермери да стигнат до повече потребители
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