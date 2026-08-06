Нов бранд ще пази родното! Държавата готви знак за истинските български продукти

Въвеждане на гарантирани брандове за български стоки и специална маркировка за заведения, които използват местни храни и вина, обсъжда държавата. Идеята цели да насърчи родните производители и да даде по-голяма видимост на качествените български продукти, но остава въпросът какъв ще бъде реалният икономически ефект от подобна мярка.

Темата бе коментирана от инж. д-р Андрей Велчев от сдружение „За достъпна и качествена храна“, председателя на Европейската фондация за подобряване на условията на живот Ивайло Калфин и икономиста Никола Янков в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Според Ивайло Калфин инициативата има потенциал, ако бъде изградена по примера на успешни европейски модели. По думите му маркировките за произход и производител са утвърдена практика в редица държави с развито земеделие и хранително производство.

„Има смисъл да се създават марки за произход и производители на храните. Това е практика в цяла Европа, особено в региони със силно развито земеделие и производство на храни. Подобни брандове дават възможност на малките производители да достигнат до повече потребители“, посочи Калфин.

Той даде пример с френското шампанско, при което наименованието не обозначава просто вид напитка, а е свързано с конкретен регион и традиции. Според него България също има потенциал да изгради разпознаваеми марки, които да се наложат както на вътрешния, така и на международните пазари.

Икономистът Никола Янков обаче изрази резерви към ролята на държавата в подобен процес. Според него подобни инициативи обикновено се развиват от бизнеса, браншовите организации и независими сертифициращи структури.

„Не ми е ясно какво точно се предлага и кой ще поставя тези маркировки. Обикновено подобни сертификати се издават от браншови организации и независими сертифициращи структури, които следят за качеството и произхода на продуктите. Не виждам защо са необходими специални закони, след като това може да се случва и в момента“, коментира Янков.

От сдружение „За достъпна и качествена храна“ обърнаха внимание върху необходимостта от ефективен контрол. Инж. д-р Андрей Велчев подчерта, че без ясни правила и механизми за прилагане подобни мерки трудно биха постигнали целите си.

„Най-важният въпрос е кой ще контролира тази система. Ако няма ефективен контрол, подобни мерки трудно ще дадат резултат“, заяви Велчев.

По думите на Калфин въвеждането на специална маркировка не означава задължително по-високи цени за потребителите. Той подчерта, че изборът остава в ръцете на хората, които ще могат да решат дали да предпочетат продукт с гарантиран произход и доказано качество.