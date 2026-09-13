Нов бранд ще пази родното! Държавата готви знак за истинските български продукти
Идеята е да даде шанс на малките фермери да стигнат до повече потребители
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Идеята е да даде шанс на малките фермери да стигнат до повече потребители
Усмивки за отличен старт на деня
Във Франция ще патрулират 10 000 войници за гарантиране на сигурността, съобщиха източници от обкръжението на премиера Манюел Валс, предаде ТАСС. Това...