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10 000 войници ще пазят Франция

10 000 войници ще пазят Франция

Във Франция ще патрулират 10 000 войници за гарантиране на сигурността, съобщиха източници от обкръжението на премиера Манюел Валс, предаде ТАСС. Това...

15 ноември | 17:15
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