Петролът поевтиня. Кога ще видим промяна на бензиностанциите

Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива прогнозира спад на цените по родните бензиностанции още през следващата седмица, след като петролът поевтиня рязко на международните пазари.

Петролът сорт „Брент“ падна с над 5% и се установи под 80 долара за барел, достигайки най-ниското си равнище от около три седмици. Основната причина е надеждата за дипломатическо решение на конфликта с Иран и възстановяване на по-свободното движение на петрол през Ормузкия проток.

Поевтиняването на петрола не се пренася веднага върху цените на колонките.

Хаджидимитров обяснява, че търговците у нас се ориентират по цените на готовите горива на международния средиземноморски пазар, като се използва петдневен плаващ период.

Затова движението на борсите обикновено достига до българските бензиностанции с няколко дни закъснение.

„Ако мирните преговори и споразуменията се задържат, още през следващата седмица ще видим по-сериозно намаление на бензиностанциите“, прогнозира експертът по NOVA NEWS.

Посоката обаче остава зависима от развитието на конфликта. Ново напрежение или проблеми с доставките през ключовите морски маршрути могат отново бързо да вдигнат котировките.

Според Хаджидимитров цена между 68 и 75 долара за барел покрива разходите за добив и осигурява печалба на производителите.

Хаджидимитров посочва, че България разполага с гарантирани договорености за доставки за следващите три месеца и не очаква недостиг на горива.

По думите му международният пазар разполага и с алтернативни доставчици, което ограничава риска напрежението около един регион да доведе до липса на количества.

Той уверява още, че качеството на горивата в България отговаря на европейските изисквания. По думите му повечето отклонения при проверките се установяват в сезонните преходни периоди между летни и зимни горива.

Спадът на международните пазари създава условия за по-ниски цени и у нас, но дали шофьорите ще усетят осезаемо облекчение зависи най-вече от това дали поевтиняването на петрола ще се задържи.