Скандалът с "Лукойл"! Експерт разкри колко горива имаме
В България по закон се задържат 45-дневни запаси
Говори енергиен експерт
Понижение е отчетено при пропан-бутана и метана
Причината е войната между Иран и Израел
Поскъпването последва вчерашния сериозен спад в цената
Компанията "Шел" ще прави серия от обнадеждаващи проучвания в българския черноморски шелф
Единствено пропан-бутанът държи постоянна цена от началото на годината
Двете компании подписаха с енергийния министър Жечо Станков
Процесът по ребрандиране ще се осъществи в следващите три години
Компанията ще предлага синьо гориво на индустриалните потребители в страната ни