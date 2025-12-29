Извънредна новина за Любо Пенев!

Лекуващият се в германска онкологична клиника Любослав Пенев понася много добре имунотерапията, на която беше подложен още преди коледните празници, съобщиха пред БЛИЦ източници до легендарния българин.



"Любо се държи. Той притежава много силен характер, което неимоверно помага при тежкото лечение. Медицинският екип, ръководен от виден немски професор, уточни, че рядко пациенти понасят по този начин терапията", заявиха близки до 59-годишния специалист.

Любослав Пенев вече над един месец е в германска болница, след като му беше открит злокачествен тумор на бъбрека.

Припомняме, че бяха отворени няколко сметки за дарение в помощ на Любо. Едната е на фондация ЦСКА:

BG05FINV91501217776642

Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев



А другата е на съпругата на Любо:

BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com