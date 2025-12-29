Общество

Александър Йорданов се изгаври с враговете на еврото

Какво ги посъветва на направят за ЧНГ

29 дек 25 | 11:27
3592
Стандарт Новини

Бившият евродепутат от ГЕРБ - СДС Александър Йорданов написа стихотворение за отиващия в историята лев и приемането на еврото.

Ето и творчеството му: 

"НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО

Старата година отминава.

Левът наш си заминава!

Еврото ще бъде вече с нас,

за да бъдем дълго в час.

Така неизвестният народен творец си представя вълнуващото събитие, което предстои.

Но в тази връзка би било добре на входа на Южния парк в столицата ни, както и на входа на Морската градина във Варна, а защо не и в парковете в останалите наши градове, да се поставят контейнери за изхвърляне на евро. За да могат всички граждани, които не желаят да притежават европейската валута спокойно да се разделят с нея. Що се отнася до лева то съветът ми е да го запазят за спомен. В далечното бъдеще той ще има висока еврова стойност.

И обръщам внимание, че акцията по изхвърлянето на еврото ще продължи до края на месец януари.

Много ценя патриотичните граждански инициативи. Затова и очаквам контейнерите бързо да се напълнят. Приятен ден!"

Автор Стандарт Новини
Коментирай
5 Коментара
OTTO
преди 1 час

Тъпо и евтино изявление от човек, който достатъчно добре е Захлебил.

Откажи
Евроатлантически национални предатели
преди 50 минути

Със същата дивашка страст едно време, еничари и башибозуци са се спускали да унищожават българските села. Сега евроатлантическите еничари и евроатлантическите башибозуци унищожават всичко българско до което се докопат!

Откажи
лев > евро
преди 44 минути

Същата технология за унищожаване на лева, която беше създадена от българомразците, после ще бъде използвана за унищожаване на еврото и връщане на лева.

Откажи
анонимен
преди 43 минути

това е голяма гавра на природата

Откажи
Бай ОНЯ
преди 40 минути

Да, трябват контейнери за да изхвърлим в тях тоя и останалите живи СеДеРа сти.

Откажи