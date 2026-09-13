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57 ареста за врагове на Ердоган

57 ареста за врагове на Ердоган

Турската полиция арестува десетки държавни и полицейски служители, смятани за поддръжници на духовника Фетхуллах Гюлен, който е смятан за враг номер е...

03 ноември | 20:40
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