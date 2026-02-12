Йотова на среща с патриарх Даниил: Вярата ни сплотява и възпитава в ценности

По покана на Светия синод на Българската православна църква днес президентът Илияна Йотова се срещна с Негово Светейшество българския патриарх Даниил и митрополитите от Св. Синод.

По време на приема патриарх Даниил сподели, че през последните два мандата президентската институция се ползва с голямо доверие сред българското общество заради последователните и принципни политики в полза на хората. Той пожела на Илияна Йотова да продължи осъществяването на основната мисия на държавния глава – обединението на нацията.

По време на срещата държавният глава изтъкна историческата роля на Българската православна църква за национално-освободителните борби, Освобождението и раждането на Третата българска държава, както и в днешното трудно време.

„Вярата ни сплотява и възпитава в ценности, необходими ни в днешния опасен свят“, посочи Йотова.

„Всички сме призвани да служим на народа си и въпреки различията можем да работим в синхрон за България – за благоденствието на българския народ и за международния авторитет на страната“, заяви президентът.

Президентът Йотова поиска благословението на Светия Синод за предстоящия през март трети Международен форум за кирилицата. Предишните две издания на форума се проведоха с подкрепата и участието на Светия синод. Един от акцентите на тазгодишната конференция ще бъде свързан с живота и делото на св. Йоан Рилски заради две паметни годишнини – 1150 години от рождението му и 1080 години от успението му.

На срещата участие взеха митрополитите на САЩ, Канада и Австралия Йосиф, Великотърновски Григорий, Ловчански Гавриил, Пловдивски Николай, Варненски и Великопреславски Йоан, Неврокопски Серафим, Русенски Наум, Старозагорски Киприан, Врачански Григорий, Доростолски Яков, Сливенски Арсений, Видински Пахомий, Негово Преосвещенство Мелнишки еп. Герасим – гл. секретар на Св. Синод, доц. д-р Мария Кьосева – юридически съветник на Св. Синод, д-р Александър Смочевски – съветник по каноничните въпроси на Българския патриарх.

Негово Светейшество подари на държавния глава икона на св. Йоан Рилски по повод 1080 години от успението на светеца. Президентът Йотова от своя страна подари напрестолен кръст на патриарх Даниил с пожелание той и архиереите на БПЦ да продължат да водят православните християни по пътя на спасението.

