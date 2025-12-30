Битката на лекарите. Какво става с Боби Михайлов

Футболната ни легенда Боби Михайлов продължава да бъде в изключително тежко състояние, като по информация на Lupa.bg той все още се намира в изкуствена кома и лекарите водят денонощна битка за живота му. Новините около здравословното му състояние са оскъдни, а официални изявления от семейството и болницата няма. По информация на Lupa.bg, Боби се е стопил с 25 килограма.

Според неофициална информация състоянието на бившия президент на БФС остава критично, а медиците не се ангажират с прогнози. В подобни ситуации всеки следващ ден и час са от решаващо значение, като лечението изисква постоянен мониторинг. Близките му пазят мълчание и молят за спокойствие и разбиране в този тежък момент.

Боби получи инсулт преди повече от месец, той се почувствал зле вечерта на 23 ноември. Новината разтърси българския спорт. Десетки футболни клубове, бивши национали, треньори и фенове изразиха подкрепата си чрез социалните мрежи, отправяйки послания за сила и надежда. За мнозина Боби Михайлов остава символ на едно от най-славните поколения в историята на българския футбол – капитанът от САЩ ’94, човекът, който изведе националния отбор до четвъртото място в света.

Въпреки разделението в обществените оценки за управлението му на БФС, футболната общност е обединена в едно - Михайлов да преодолее най-тежката битка в живота си.

