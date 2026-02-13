Банско посрещна олимпийските си герои

Банско посрещна олимпийския медалист Тервел Замфиров, Малена Замфирова и Александър Кръшняк със специална церемония на Шилигарника. Множество хора се събраха днес, за да приветстват българските спортисти след участието им на Ирите в Милано-Кортина.

Специално спускане по пистата направиха Тервел Замфиров, Малена Замфирова и Александър Кръшняк, а на финала ги очакваха отборите от сноуборд от клуб Юлен и от ски клуб Юлен, момичета в народни носии и гайдар. Олимпийците бяха облечени с елементи от народни носии и получиха подаръци от кмета на община Банско Стойчо Баненски и от изпълнителния директор на концесионера на ски зона Банско „Юлен“ АД Мая Хрискоскова.

Тримата бяха посрещнати и с хоро, което се изви на пистата, а приветствие към тях отправи кметът на община Банско Стойчо Баненски, който каза, че днес е специален ден за Банско, тъй като посреща шампиони и празнува силата на българския дух, смелостта и устрем към върха.

Вие ни накарахте да се чувстваме горди българи, каза още Баненски и посочи, че бронзовият медал на Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом, който е и първи олимпийски подиум за България от 20 години насам, е исторически момент, предаде БТА.

На Шилигарника бяха посрещнати и треньорите, които стоят зад подготовката на българските състезатели - Георги Атанасов, Анатоли Замфиров и Илиян Караджинов.

20-годишният Тервел Замфиров се класира на трето място в паралелния гигантски слалом в неделя и донесе първо отличие за България от Олимпийски игри след 20-годишна пауза. Той е състезател на СК Юлен от Банско, като клубът е с най-много представители в Милано-Кортина - петима. Александър Кръшняк се класира 31-и.

В надпреварата при жените 16-годишната Малена Замфирова завърши на престижното десето място в олимпийския си дебют.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com