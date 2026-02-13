Арсенал оцеля в Брентфорд и запази върха

Арсенал стигна до трудно 1:1 при визитата си на Брентфорд в последния мач от 26-ия кръг на Висшата лига. Лидерът в класирането бе сериозно притиснат и на моменти напълно надигран, но успя да измъкне ценна точка. Така тимът запази аванс от четири точки пред Манчестър Сити в битката за титлата.

Домакините наложиха агресивен и физически стил още от началото и създадоха по-чистите положения преди почивката. Най-близо до гола бе Игор Тиаго, който стреля с глава от непосредствена близост, но Давид Рая демонстрира отличен рефлекс и спаси.

Противно на развоя на играта, Арсенал удари първи след почивката. При първия си точен изстрел гостите поведоха в 61-вата минута чрез Нони Мадуеке, който се възползва от добра атака и насочи топката в мрежата.

Брентфорд обаче не се предаде и само десет минути по-късно изравни. След изпълнение на тъч и разбъркване в наказателното поле Кийн Люис-Потър бе най-съобразителен и прати топката зад гърба на Рая за 1:1.

В добавеното време двата тима имаха шанс да грабнат победата. Първо Игор Тиаго надбяга Габриел Магаляеш, но от близка дистанция стреля над вратата. В ответната атака Юриен Тимбер изведе Габриел Мартинели на чиста позиция, но ударът му бе спасен от Куивин Келъхър.

След равенството Арсенал остава на първо място с 57 точки, докато Брентфорд заема седмата позиция с 40 точки и продължава да мечтае за място в европейските турнири.

Първенство на Англия по футбол, мачове от 26-ия кръг във Висшата лига:

Брентфорд - Арсенал 1:1

От сряда:

Астън Вила - Брайтън 1:0

Кристъл Палас - Бърнли 2:3

Манчестър Сити - Фулъм 3:0

Нотингам - Уулвърхямптън 0:0

Съндърланд - Ливърпул 0:1

От вторник:

Челси - Лийдс 2:2

Евертън - Борнемут 1:2

Тотнъм - Нюкасъл 1:2

Уест Хям - Манчестър Юнайтед 1:1

В класирането води Арсенал с 57 точки, пред Манчестър Сити с 53. Следват Астън Вила с 50, Манчестър Юнайтед с 45, Челси с 44, Ливърпул с 42, Брентфорд с 40 и др.

