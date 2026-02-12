Исторически обрат на Олимпийските игри! 17-годишна сътвори сензация

Гаон Чой, на 17 години, сътвори истинска сензация, завоювайки олимпийското злато в дисциплината халфпайп.

Корейската сноубордистка триумфира с 90,25 точки, записани в решителния трети манш.

Пътят ѝ до върха бе драматичен – след страховито падане на главата в първия опит, което наложи намесата на медици, и неубедително второ спускане, тя успя да се мобилизира за невероятен обрат.

В последния си рън дебютантката на Олимпийски игри направи трикове, които не само ѝ гарантираха силен резултат, но и я изведоха на първото място в класирането, което до този момент се заемаше от американката Клои Ким.

25-годишната Ким бе на крачка от трето поредно олимпийско злато. Тя направи много чист първи рън, за който получи 88,00 точки от съдии. Във втория манш тя отново кара чисто, но получи по-нисък резултат.

В третия си опит, който бе и последният в състезанието, тя предприе риск с изпълнението на двойно завъртане, но не успя да приземи на крака и това я остави на втората позиция, предаде "Фокус".

Бронзовият медал стана притежание на японката Мицуки Оно с 85,00 точки, постигнати още в първото ѝ излизане на пайпа.

