Малена Замфирова разтърси с признание: Помислих, че съм умряла
16-годишната звезда на сноуборда разказа за кошмарните мигове след тежкия инцидент и за семейството, което не пусна ръката й
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16-годишната звезда на сноуборда разказа за кошмарните мигове след тежкия инцидент и за семейството, което не пусна ръката й
Карат сноуборд
Мальовица вече върви напред. Не бива да я връщаме назад
Мисля, че ще мога да започна новия сноуборд сезон с брат ми, каза шампионката
Очаква се възстановяването да се случи в близките месеци
Травмите остават сериозни, но напредъкът в състоянието ѝ позволява да се обсъжда връщане у дома
След няколко операции младата ни звезда започва възстановяване
"Надяваме се да е последната“, каза вицепрезидентът на БФСки Георги Бобев
Малена Замфирова е с множество фрактури
Радослав Янков и Тервел Замфиров завършиха шести и седми при мъжете
Пътят на Гаон Чой до върха бе драматичен
Участниците са представители на спортни клубове, картотекирани в Българската федерация по ски
Завоюва олимпийски бронз
Изключително съм щастлив, каза шампионът на България
Успехите на българския сноуборд се случват с позитивизъм, вяра и желание, каза председателят на Българска федерация по ски
Радослав Янков остана трети
16-годишната българка бе спряна на четвъртфиналите от германката Рамона Терезия Хофмайстер
Българката влезе уверено сред елита в Световната купа
Банката за поредна година застава зад престижните международни стартове в зимния курорт
Българският представител отстъпи срещу италианеца Маурицио Бармолини