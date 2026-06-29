Христо Ахтаподов: Мальовица вече е на световната карта на фристайл сноуборда. Не бива да спираме развитието ѝ

Христо Ахтаподов е сред най-разпознаваемите имена във фристайл сноуборда в България. Той е треньор, международен съдия, технически делегат, организатор на национални и международни състезания, както и основател и председател на сноуборд клуб „Бороборд“.

Повече от две десетилетия работи за развитието на детския и състезателния сноуборд у нас.

Г-н Ахтаподов, как оценявате развитието на Мальовица през последните години?

Разликата е огромна. Само преди няколко години много от съоръженията не работеха, а днес Мальовица отново е място, на което има деца, тренировки и състезания. Подготовката на нашия клуб през последните години почти изцяло се провежда там. Това не е случайно. Вижда се, че има хора, които инвестират не просто средства, а желание да върнат живота в курорта. Миналата година организирахме международно състезание по фристайл сноуборд, което постави Мальовица в международния календар. Това означава, че вече не говорим само за местен курорт, а за място, което започва да се разпознава и извън България. Това е началото на една традиция и именно такива традиции развиват спорта.

Институциите спряха модернизацията на ски лифта. Как това се отразява на спорта?

Изключително негативно. Навсякъде по света зимните курорти модернизират инфраструктурата си. Това е естествен процес. Ние вече обсъждахме следващата стъпка за Мальовица – изграждането на модерен сноупарк. Имаме готов технически проект и необходимата експертиза. В момента сме поканени да изграждаме подобен парк дори в Гърция – държава, която повечето хора свързват с морето, а не със зимните спортове.

Парадоксално е, че докато други държави инвестират в зимния туризъм, ние рискуваме да спрем развитието на място с десетилетни традиции. И нека бъдем точни – тук не говорим за ново строителство на хотели, въпреки, че и това не е укоримо когато е балансирано. Говорим за модернизация на съществуващи съоръжения, изградени преди десетилетия. Говорим за безопасност. Говорим за по-добри условия за децата. Говорим за развитие на спорта.

Чуват се мнения, че природата трябва да бъде по-добре защитена…

Като човек, който ежедневно работи с деца в планината, мога да кажа едно – никой не цени природата повече от хората, които живеят със спорта. Ние първо учим децата да уважават планината. След това ги учим да карат сноуборд. Ако видим действие, което реално уврежда природата, ние ще бъдем първите, които ще се противопоставят.

Но когато се модернизира съществуваща инфраструктура при спазване на всички законови процедури, това не е заплаха за природата. Това е шанс повече деца да спортуват безопасно. Без съвременна инфраструктура няма как да развиваме зимните спортове.

Защо Мальовица е важна за българския сноуборд?

Защото вече е част от картата на българския и международния фристайл сноуборд. През 2025 година, заедно с „Мальовица Ски“, организирахме Купа „Самоков“ и Купа „Мальовица“. Това са състезания, които привличат клубове от цялата страна. Когато едно място започне да организира подобни стартове, то вече не е просто курорт. То става спортен център. И това трябва да бъде развивано.

Какво бихте казали на институциите?

Нека погледнат на Мальовица през очите на децата. Зад всяка тренировка стоят семейства, клубове, треньори и години работа.

От публичната информация е видно, че модернизацията се реализира след издадени разрешителни. Ако има административни казуси, те трябва да бъдат решени бързо и професионално, без да се губи ценно време.

Най-лошото, което може да се случи, е да бъде прекъсната инерцията. Защото когато един инвеститор е готов да инвестира в спортна инфраструктура, това е шанс за целия регион. Вярвам, че държавата и бизнесът могат да бъдат партньори, когато става дума за децата и спорта.И още нещо – ние не сме единственият клуб, който подкрепя развитието на Мальовица. Когато фристайл сноуборд клубове, ски клубове, треньори и спортни организации застават зад една кауза, това означава, че тя е важна за бъдещето на българските зимни спортове.

Мальовица вече върви напред. Не бива да я връщаме назад.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com