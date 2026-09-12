Христо Ахтаподов: Мальовица вече е на световната карта на фристайл сноуборда. Не бива да спираме развитието ѝ
Мальовица вече върви напред. Не бива да я връщаме назад
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Мальовица вече върви напред. Не бива да я връщаме назад
Двама монаси и японски "фрийстайлър" викат за нашето момче
Токио. Софиянецът Тодор Младенов започва от утре атака на титлата в Red Bull Street Style - най-важния в света турнир по фристайл футбол. 50 асове на...