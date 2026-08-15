Стилияна Николова - втора в света! Осигури ни нещо важно

Стилияна Николова спечели сребърния медал в индивидуалния многобой на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, като освен второто място осигури на България и квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Българската гимнастичка събра 117.600 точки след изпълненията си на четирите уреда. Николова получи 30.150 точки на обръч, 29.250 на топка, 29.000 на бухалки и 29.200 на лента.

Това е първи медал за България от шампионата, а за Николова – второ поредно световно сребро. Тя завърши като световна вицешампионка и на първенството в Рио през 2025 г. Българката е и европейска вицешампионка от Варна 2026.

Световната титла във Франкфурт спечели представителката на домакините Даря Варфоломеев, която събра 119.500 точки.

Бронзовият медал остана за италианката София Рафаели със 117.550 точки.