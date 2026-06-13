Осма олимпийска квота за борбата
Георги Иванов донесе осма олимпийска квота за родната борба, информират от пресслужбата на федерацията. На квалификационния турнира в Улан Батор, Монг...
Следете всички новини, анализи и коментари за Олимпийска Квота. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Георги Иванов донесе осма олимпийска квота за родната борба, информират от пресслужбата на федерацията. На квалификационния турнира в Улан Батор, Монг...
Станимира Петрова спечели олимпийска виза за Игрите в Рио 2016. Това стана, след като българската боксьорка спечели полуфиналната си среща на квалифик...
Михаил Ганев донесе трета олимпийска квота за България на световното по борба в Лас Вегас. В кат. до 86 кг на свободния стил той стигна до малкия фин...
Първият български претендент за олимпийска квота за Рио от APB сериите Спас Генов, обяви, че мисли само как правилно да проведе боя си срещу Матийо Бо...
Спортното министерство отпусна 10 хил.лв. на спринтьора за участие в международни състезания Колоездачът Мирослав Минчев, носител на 6 национални...