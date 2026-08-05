Бизнес

Легендарен завод за москвичи стана индустриално чудо. Позлатява Северна България

Крупни инвеститори вече гледат към индустриалния парк на територията на бившия завод "Балкан"

Легендарен завод за москвичи стана индустриално чудо. Позлатява Северна България
05 авг 26 | 9:40
7861
Мира Иванова

Легендарен завод за москвичи стана индустриално чудо. Позлатява Северна България. Индустриален парк „Балкан“ в Ловеч, който бе открит преди няма и месец, е най-новият и най-амбициозен инфраструктурен проект в Северна България. Той е създаден като част от националната политика за реиндустриализация и за привличане на компании, които развиват производства с висока добавена стойност. Проектът е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост чрез програмата AttractInvestBG, а общата стойност на инвестицията надхвърля 14 млн. евро.

Паркът е разположен на стратегическа територия в Ловеч – град с традиции в машиностроенето, автомобилната индустрия и електрониката. Целта е зоната да се превърне в нов индустриален хъб, който да привлече модерни производства и да раздвижи икономиката на целия регион.

Най-модерна инфраструктура

През юни 2026 г. беше открита новоизградената довеждаща и вътрешна техническа инфраструктура на парка – модерна, завършена и готова за инвеститори. Изградени са вътрешна пътна мрежа с кръгови кръстовища, паркоместа и улично осветление, водоснабдителна и канализационна система, вътрешен газопровод, електроразпределителна мрежа, озеленяване и зарядни станции за електромобили .

Това е инфраструктура от клас, който позволява на инвеститорите да започнат строителство веднага, без да чакат години за довеждащи мрежи. Паркът разполага и с лиценз за разпределение на електрическа енергия, което е рядко предимство за индустриална зона в България .

На какво разчита общината

Община Ловеч вижда в проекта шанс за икономическо прераждане на региона. Паркът е замислен като инструмент за привличане на стратегически инвеститори, които да донесат нови технологии, нови работни места и нови пазари. Местната власт разчита на географското предимство на Ловеч – близост до транспортни коридори, до автомобилни и машиностроителни клъстери, както и до университетски центрове, които могат да осигурят кадри.

Паркът е планиран така, че да бъде гъвкав – подходящ както за големи производствени компании, така и за високотехнологични фирми, които търсят модерна инфраструктура и бърз достъп до логистика.

Какво отчита Министерството на икономиката

Заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов определи Индустриален парк „Балкан“ като ключова стъпка към привличането на високотехнологични инвестиции в България. Според него подобни проекти са сигурна предпоставка страната да бъде предпочитана дестинация за стратегически инвеститори, които търсят предвидима среда и модерна инфраструктура.

Министерството отчита и важни реформи: създаването на Централен координационен съвет за стратегически инвестиции към Министерския съвет, както и идентифицирането на над 230 мерки за облекчаване на административните процедури – от съкращаване на сроковете за сертифициране до ускоряване на разрешителните режими. Целта е инвестиционният процес да стане по-бърз, по-ефективен и по-предвидим.

Първите разговори с инвеститори

Според последните данни паркът вече е в активни преговори с компании от различни сектори. Интересът е насочен към производства с висока добавена стойност – електроника, машиностроене, автомобилни компоненти, автоматизация. Първите инвеститори са привлечени от готовата инфраструктура, от бързите административни процедури и от възможността да стъпят в регион с традиции в индустрията.

Макар конкретни договори да не са публично обявени, Министерството на икономиката подчертава, че паркът е сред най-перспективните нови зони в Северна България и вече е част от националната карта на стратегическите индустриални територии.

Как ще се промени Северна България

Индустриален парк „Балкан“ е част от по-голям процес – създаването на нов индустриален коридор в Северна България. С развитието на зоните в Ловеч, Свищов, Русе, Търговище и Видин регионът постепенно се превръща в територия, способна да привлича големи инвеститори, които досега предпочитаха Южна България.

Паркът в Ловеч може да се превърне в катализатор за нови производства, за раздвижване на местната икономика и за създаване на нови клъстери. Това означава повече работни места, по-високи доходи и по-силен експортен потенциал.

Какви работни места се очакват

Проектът предвижда създаването на около 53 нови работни места в първия етап, но реалният ефект е значително по-голям. При навлизането на първите инвеститори се очаква разкриването на стотици позиции – инженери, техници, специалисти по автоматизация, оператори на производствени линии, логистични експерти.

Паркът е ориентиран към високотехнологични производства, което означава по-високи заплати и по-добри перспективи за младите хора в региона.

Легендата завод "Балкан" – индустриалният корен на Ловеч

На територията, където днес се разгръща Индустриален парк „Балкан“, някога се намираше един от най-емблематичните индустриални символи на Ловеч – завод „Балкан“. Основан през 1938 г. като Държавна самолетна фабрика, той е замислен като стратегически център за производство и ремонт на български самолети. През военните години тук се сглобяват модели като „ЛАЗ“ и „ДАР“, а в периода след Втората световна война заводът се преориентира към производство на велосипеди, мотопеди и мотоциклети, превръщайки марката „Балкан“ в едно от най-разпознаваемите имена в българската индустрия.

През 60-те и 70-те години предприятието влиза в нов етап – сглобяват се леки автомобили „Москвич“, както и моделите „Пирин-Фиат“, а паралелно се развиват линии за лекотоварни автомобили, микробуси и мотокари. Заводът преминава през множество организационни трансформации – от държавна фабрика до машиностроителен комбинат и по-късно частно акционерно дружество. Тази дълга индустриална биография превръща терена в място с натрупана инженерна култура, техническа традиция и кадри, които десетилетия наред са поддържали пулса на местната икономика.

Днес наследството на „Балкан“ е не просто исторически факт, а основа, върху която се изгражда новата индустриална логика на региона. Паркът стъпва върху територия, където поколения инженери, механици и техници са създавали машини, автомобили и технологии. Това минало придава на проекта допълнителна тежест – той не започва от нулата, а продължава една индустриална линия, която Ловеч носи в своята идентичност вече повече от осемдесет години.

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема завод
Още от Бизнес
Коментирай
2 Коментара
дайте да дадем
преди 53 минути

¨Проектът предвижда създаването на около 53 нови работни места...¨ - За разлика от нашите "икономически чудеса", в Комунистически Китай десетки западни фирми инвестират МИЛИАРДИ непрекъснато! Тук идват основно мафиоти и далавераджии, които разчитат на факта, че нямаме нормално работещо Правосъдие......

Откажи
ХА ХА ХА
преди 16 минути

То не че изобщо някога ще се произвежда нещо - понякога такива места се купуват с цел ДА НЯМА производство, конкуриращо, в случая турското ...

Откажи