Легендарен завод за москвичи стана индустриално чудо. Позлатява Северна България. Индустриален парк „Балкан“ в Ловеч, който бе открит преди няма и месец, е най-новият и най-амбициозен инфраструктурен проект в Северна България. Той е създаден като част от националната политика за реиндустриализация и за привличане на компании, които развиват производства с висока добавена стойност. Проектът е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост чрез програмата AttractInvestBG, а общата стойност на инвестицията надхвърля 14 млн. евро.

Паркът е разположен на стратегическа територия в Ловеч – град с традиции в машиностроенето, автомобилната индустрия и електрониката. Целта е зоната да се превърне в нов индустриален хъб, който да привлече модерни производства и да раздвижи икономиката на целия регион.

Най-модерна инфраструктура

През юни 2026 г. беше открита новоизградената довеждаща и вътрешна техническа инфраструктура на парка – модерна, завършена и готова за инвеститори. Изградени са вътрешна пътна мрежа с кръгови кръстовища, паркоместа и улично осветление, водоснабдителна и канализационна система, вътрешен газопровод, електроразпределителна мрежа, озеленяване и зарядни станции за електромобили .

Това е инфраструктура от клас, който позволява на инвеститорите да започнат строителство веднага, без да чакат години за довеждащи мрежи. Паркът разполага и с лиценз за разпределение на електрическа енергия, което е рядко предимство за индустриална зона в България .

На какво разчита общината

Община Ловеч вижда в проекта шанс за икономическо прераждане на региона. Паркът е замислен като инструмент за привличане на стратегически инвеститори, които да донесат нови технологии, нови работни места и нови пазари. Местната власт разчита на географското предимство на Ловеч – близост до транспортни коридори, до автомобилни и машиностроителни клъстери, както и до университетски центрове, които могат да осигурят кадри.

Паркът е планиран така, че да бъде гъвкав – подходящ както за големи производствени компании, така и за високотехнологични фирми, които търсят модерна инфраструктура и бърз достъп до логистика.

Какво отчита Министерството на икономиката

Заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов определи Индустриален парк „Балкан“ като ключова стъпка към привличането на високотехнологични инвестиции в България. Според него подобни проекти са сигурна предпоставка страната да бъде предпочитана дестинация за стратегически инвеститори, които търсят предвидима среда и модерна инфраструктура.

Министерството отчита и важни реформи: създаването на Централен координационен съвет за стратегически инвестиции към Министерския съвет, както и идентифицирането на над 230 мерки за облекчаване на административните процедури – от съкращаване на сроковете за сертифициране до ускоряване на разрешителните режими. Целта е инвестиционният процес да стане по-бърз, по-ефективен и по-предвидим.

Първите разговори с инвеститори

Според последните данни паркът вече е в активни преговори с компании от различни сектори. Интересът е насочен към производства с висока добавена стойност – електроника, машиностроене, автомобилни компоненти, автоматизация. Първите инвеститори са привлечени от готовата инфраструктура, от бързите административни процедури и от възможността да стъпят в регион с традиции в индустрията.

Макар конкретни договори да не са публично обявени, Министерството на икономиката подчертава, че паркът е сред най-перспективните нови зони в Северна България и вече е част от националната карта на стратегическите индустриални територии.

Как ще се промени Северна България

Индустриален парк „Балкан“ е част от по-голям процес – създаването на нов индустриален коридор в Северна България. С развитието на зоните в Ловеч, Свищов, Русе, Търговище и Видин регионът постепенно се превръща в територия, способна да привлича големи инвеститори, които досега предпочитаха Южна България.

Паркът в Ловеч може да се превърне в катализатор за нови производства, за раздвижване на местната икономика и за създаване на нови клъстери. Това означава повече работни места, по-високи доходи и по-силен експортен потенциал.

Какви работни места се очакват

Проектът предвижда създаването на около 53 нови работни места в първия етап, но реалният ефект е значително по-голям. При навлизането на първите инвеститори се очаква разкриването на стотици позиции – инженери, техници, специалисти по автоматизация, оператори на производствени линии, логистични експерти.

Паркът е ориентиран към високотехнологични производства, което означава по-високи заплати и по-добри перспективи за младите хора в региона.

Легендата завод "Балкан" – индустриалният корен на Ловеч

На територията, където днес се разгръща Индустриален парк „Балкан“, някога се намираше един от най-емблематичните индустриални символи на Ловеч – завод „Балкан“. Основан през 1938 г. като Държавна самолетна фабрика, той е замислен като стратегически център за производство и ремонт на български самолети. През военните години тук се сглобяват модели като „ЛАЗ“ и „ДАР“, а в периода след Втората световна война заводът се преориентира към производство на велосипеди, мотопеди и мотоциклети, превръщайки марката „Балкан“ в едно от най-разпознаваемите имена в българската индустрия.

През 60-те и 70-те години предприятието влиза в нов етап – сглобяват се леки автомобили „Москвич“, както и моделите „Пирин-Фиат“, а паралелно се развиват линии за лекотоварни автомобили, микробуси и мотокари. Заводът преминава през множество организационни трансформации – от държавна фабрика до машиностроителен комбинат и по-късно частно акционерно дружество. Тази дълга индустриална биография превръща терена в място с натрупана инженерна култура, техническа традиция и кадри, които десетилетия наред са поддържали пулса на местната икономика.

Днес наследството на „Балкан“ е не просто исторически факт, а основа, върху която се изгражда новата индустриална логика на региона. Паркът стъпва върху територия, където поколения инженери, механици и техници са създавали машини, автомобили и технологии. Това минало придава на проекта допълнителна тежест – той не започва от нулата, а продължава една индустриална линия, която Ловеч носи в своята идентичност вече повече от осемдесет години.