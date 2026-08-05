Огромна промяна! Държавна маркировка на заведенията

Голяма промяна настъпва със заведенията у нас. Управляващите обмислят въвеждането на Държавно гарантирана маркировка на заведенията. Това съобщи председателят на Земеделската комисия в НС Явор Гечев - едно от остриетата на "Прогресивна България".

Трябва и да направим държавно гарантирана маркировка на заведенията, когато предлагат над 50% от винената си листа с български вина и ползват местни продукти в менютата си. Трябва да изграждаме доверие в тази цялата верига, посочи Гечев.

И се възмути: „Странно е, че трябваше „Мишлен” да дойде да ни каже, че туристите в България не искат да пият италианско вино, а българско. Това трябва да го осмислим като държава и като политики. Българската винарска индустрия не отстъпва на никоя друга, но ние имаме колебания дали е модерно да пиеш българско вино“.

Френско маркиране

По думите му държавата започва така нареченото "френско маркиране" - това, което е произведено в България, ще бъде най-отпред. Законът за храните ще бъдат променен и ще бъде дадена възможност на българския производител да се наложи на пазара, посочи народният представител. Държавно гарантирана маркировка на заведенията също се обмисля. Тези стандарти ще бъдат гаранция, че това, което се вижда на маркировката е такова, каквото е, без да има възможност за лъжа.

Българският продукт трябва да бъде разпознаваем

Според Гечев България има сериозно предимство – качествени местни храни, вина и традиционни продукти, но не успява достатъчно добре да ги популяризира.

Той даде пример с интереса на туристите към местната храна и подчерта, че хората, които посещават България, трябва да имат възможност да опитват именно български продукти.

„Ние сме загубили веригите на доставки и лесното проникване на пазара на местните производители. Трябва да развиваме този пазар и да обучаваме хората как да разпознават българските продукти“, каза той.

Сред обсъжданите идеи е въвеждането на ясни маркировки за местни и български продукти. Те трябва да показват не само, че дадена стока е произведена в България, а и какъв е произходът на използваните суровини.

Като пример Гечев посочи възможността да се обозначават пресни продукти, произведени изцяло от българска суровина, както и продукти с гарантиран български произход.

Целта е потребителят да може лесно да разбере какво купува и да има доверие, че обозначението действително гарантира произхода и качеството.

Родно грозде, а не от Чили

Явор Гечев коментира още, че аномалиите на пазара довеждат до това, че цената на продуктите са от два до три пъти по-скъпи. Структурата на пазара е такава, че образуването на цената в крайния сегмент е по-голяма, изтъкна той.

"Убием ли българското производство, ще трябва да ядем само вносни негарантирани продукти. Най-добре е да се яде българско производство, а не грозде от Чили и пъпеши от Йордания. Сега държавата трябва да се намеси с промяна в законодателството. Нещата, които ще направим чисто законово е, че ще отпушат пазара до Нова година", обеща Явор Гечев.

Той бе категоричен, че ако пазарът е нормален, кротък и саморегулиращ се, тогава нещата ще бъдат наред, но трябва да има държава, която да се намеси тогава, когато нещата на пазара не са наред.

Явор Гечев уточни, че правителството подготвя и нов Закон за кооперациите. "Ще отпушим процеса, който ще отвоюва доверието на държавата", каза още той.