Огромна промяна! Държавна маркировка на заведенията
Ресторантите с български вина и храни излизат на преден план
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Ресторантите с български вина и храни излизат на преден план
Причината била нова маркировка
Заради некачествена маркировка в столицата
Така е от 1 седмица
Прокуратурата изисква информация от МРРБ и Агенцията побезопасност на движението по пътищата
Кампанията на ДАМТН стартира за пореден път на 20 ноември 2019 г. и ще продължи до 20 декември 2019 г.
Специална маркировка ще показва дали коледните елхички за продажба са законно добити. Печатите са бели с правоъгълна форма и жълти с овална, обясни ин...
До 1 юни трябва да приключи освежаването на хоризонталната маркировка на кръстовищата до всички учебни заведения в Кърджали. В момента освен белите ле...
Благоевград. Две оферти бяха отворени в края на миналата седмица по обявената обществена поръчка с предмет „Възстановяване на хоризонталната пътна мар...
Добрич. От офиса на приходната агенция в Добрич в навечерието на 8 март предупреждават да се внимава при покупката на златни и сребърни бижута за пода...
София. Във връзка с първия учебен ден Столична община (СО) е възложила на фирмите, изпълнители по текущият ремонт и поддържане на пътните настилки...