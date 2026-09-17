Топ синоптик обяви края на лятото! След тази дата - студ и сняг

Мъглите днес бързо ще се разсеят, а през деня ще има много слънчеви часове. Температурите ще бъдат между 21 и 36 градуса, като времето ще се задържи стабилно, прогнозира синоптикът Петър Янков в предаването "България сутрин".

По думите му в събота ще премине облачна вълна от запад на изток. Валежи не се очакват. Температурите в събота и неделя ще бъдат от 28 до 33 градуса.

Според синоптика понеделник ще бъде последният ден с по-високи температури, напомнящи за лятото. След това се очаква промяна на времето с навлизане на по-хладен въздух.

"От 21 септември започва пренос на по-хладен въздух от запад. От вечерта започва заоблачаване, очакват се валежи със захлаждане", информира Янков.

Той обясни пред Bulgaria ON AIR, че във вторник температурите ще се понижат значително и ще бъдат между 11 и 23 градуса. По високите части на планините се очакват и валежи от сняг.

До края на следващата седмица максималните температури ще достигат 25 градуса.

Астрономическата есен ще настъпи на 23 септември със слънчево време. По Черноморието са възможни само отделни превалявания.

"През третото десетдневие температурите ще са между 23 и 28 градуса. Това са нормалните температури за септември. Евентуално превалявания се очакват на 27 септември", посочи Янков.

Следващата седмица ще предложи добри условия за любителите на по-спокойните плажове. Температурите по Черноморието се очаква да бъдат между 22 и 24 градуса, според синоптика.

"Нашето Черноморие ще остане приветливо и за хората, които практикуват морски спортове. Вълнението ще бъде слабо, а слънчевите часове ще са много".

Янков коментира и приближаването на циклона "Медикан". По думите му подобни циклони се образуват много рядко, когато температурите на морската вода в Средиземноморието са много високи.

В момента водата е около 28 градуса, а преди това е достигала 29-30 градуса.

"От утре започват да се формират циклони по северното крайбрежие на Африка. Техният път минава през Сицилия към Гърция. Сега в неделя с тези по-интензивни валежи в Сицилия и Южна Гърция циклонът ще се ограничи и ще се насочи към Кипър. Няма да влияе съществено на времето у нас", обясни Янков.

Той уточни, че тези явления представляват малки тропични вихри, които наподобяват циклоните в Карибския басейн. Те обаче са значително по-слаби и често се бъркат с Атлантическите депресии.