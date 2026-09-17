Ето кои храни поевтиняха след еврото

Въпреки общото поскъпване на живота от началото на годината, данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата отчитат спад в цените на едро на редица основни хранителни продукти.
Сравнението между края на декември 2025 г. и началото на септември 2026 г. показва следната промяна на тържищата:
Ориз (1 кг): поевтинява от 1,71 евро на 1,63 евро.
Леща (1 кг): цената пада от 2,11 евро на 2,00 евро.
Брашно тип „500“ (1 кг): отчита спад от 0,77 евро на 0,70 евро.
Кренвирши (1 кг): намаляват с около 3,2% – от 2,77 евро до 2,68 евро.
Поевтиняването на едро обаче не се усеща пряко от потребителите в магазините. Причината е, че крайната цена на рафта включва допълнителни разходи за транспорт, съхранение, логистика, труд и търговска надценка.
Паралелно с това данните на НСИ за 2026 г. отчитат траен годишен ръст на инфлацията, което обяснява защо разходите на домакинствата продължават да нарастват:
Януари: 0,6% месечна / 3,5% годишна инфлация
Февруари: 0,4% месечна / 3,3% годишна инфлация
Март: 0,9% месечна / 4,1% годишна инфлация
Април: 1,8% месечна / 6,8% годишна инфлация
Май: 0,0% месечна / 6,9% годишна инфлация
Юни: -0,9% месечна / 5,4% годишна инфлация
Юли: 0,8% месечна / 4,5% годишна инфлация
Август: 0,6% месечна / 5,1% годишна инфлация
Спадът в цените на едро на отделни стоки не може да компенсира общия инфлационен натиск, поради което реалната оценка за поскъпването зависи от крайната сума, която потребителите плащат на касата.