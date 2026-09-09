Неочакван обрат при храните. Цените на едро паднаха до годишно дъно

Цените на хранителните стоки на едро у нас са достигнали в края на август най-ниските си стойности от началото на 2026 г. Пазарът вече четири месеца се движи почти без сериозни изменения, а доброто сезонно предлагане на плодове и зеленчуци допълнително задържа натиска върху цените. Това заяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов пред БНТ. Данните на комисията също показаха, че в последната седмица на август индексът на тържищните цени е паднал с 0,74 процента до 2,275 пункта.

Четири месеца без ценови трусове

„В момента е права линия индексът, т.е. без изменения“, обясни Владимир Иванов. По думите му вече четири месеца се наблюдава „абсолютно стабилен пазар“, типичен за сезона и подпомогнат от доброто предлагане.

Картината в края на август действително е била благоприятна. Само седмица по-рано индексът на тържищните цени беше 2,292 пункта, след което продължи надолу до 2,275 пункта. В средата на август също преобладаваше поевтиняване при значителна част от плодовете и зеленчуците.

Кашкавалът поскъпва, прясното мляко тръгва надолу

При млечните продукти картината не е напълно еднаква. Кашкавалът е поскъпнал с около 5 процента на годишна база, а сходна тенденция има и при киселото мляко. Иванов обаче подчерта, че от началото на годината движенията са много по-ограничени.

„Тук има вариации от порядъка на 3 до 5 процента. От 1 януари до момента почти няма промяна“, посочи той. Според председателя на комисията това показва устойчив процес без внезапни ценови скокове.

При прясното мляко тенденцията е дори обратна - наблюдава се спад, който Иванов обяснява с по-голямото предлагане. При маслото също има значително по-ниски предложения спрямо нивата от предходните две години - вместо около 5,50 евро вече могат да се срещнат цени от порядъка на 3,50-4 евро.

Свинското се оказа един от най-стабилните продукти

По-големи моментни колебания се наблюдават при свинското месо, но погледнато в по-дълъг период, именно то се оказва сред най-стабилните основни продукти.

Според Владимир Иванов през последните пет години - въпреки инфлацията, международните кризи и сътресенията във веригите за доставки - свинското е сред стоките с най-малки ценови изменения.

Олиото почти замръзна на една цена

При олиото също няма признаци за сериозен ценови натиск. По думите на Иванов стойността му на дребно стои почти непроменена вече около година и половина.

При някои промоционални предложения цената дори пада под нивата отпреди две години. Това е съществена промяна спрямо периодите, когато именно олиото беше сред продуктите, предизвикващи най-сериозно напрежение за домакинските бюджети.

Повече плодове натискат цените надолу

Особено добра е ситуацията при плодовете. Производството и предлагането през тази година са по-големи спрямо миналата, което дава повече избор и възможност за по-ниски цени.

Данните от борсите през втората половина на август потвърждават тази картина - при много плодове и сезонни зеленчуци бяха отчетени отчетливи понижения, като само за седмица доматите поевтиняха с над 28 процента.

Така краят на лятото донесе рядко срещана комбинация - силно сезонно предлагане, четири месеца относително спокойствие и най-ниско общо равнище на цените на едро от началото на годината. Това не означава, че всеки продукт поевтинява, но според ДКСБТ няма признаци за широк и рязък ценови скок при основните храни.