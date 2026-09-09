Петролът полетя към 100 долара. Пазарите се стреснаха от новата война

Цената на петрола направи нов мощен скок и Брентът вече е на крачка от психологическата граница от 100 долара за барел. В азиатската търговия фючърсите поскъпнаха с 1,4 процента до 99,33 долара, а американският лек суров петрол достигна 94,34 долара.

Това е четвърта поредна сесия на ръст, като само от началото на август Брентът е прибавил около 25 процента. Причината е новата ескалация в Близкия изток и нарастващият страх, че войната може да прекъсне още по-сериозно петролните доставки.

Само 67 цента до границата от 100 долара

При достигнатите 99,33 долара за барел международният петролен бенчмарк вече е само на 67 цента от кръглото равнище от 100 долара. Това превръща движението от последните седмици в един от най-рязките ценови обрати на енергийния пазар през годината.

От началото на август цената е скочила с приблизително една четвърт. Надеждите за трайно успокояване на шестмесечния конфликт постепенно изчезнаха, а новата вълна от удари отново постави петролната инфраструктура и ключовите морски маршрути в центъра на войната.

Удари по Саудитска Арабия запалиха новата тревога

Последният тласък нагоре дойде след атаки на подкрепяните от Иран хуси срещу няколко саудитски града. Почти едновременно американските сили атакуваха няколко ирански петролни танкера, а Техеран отговори с удар срещу американска база в Йордания.

Така за броени часове конфликтът засегна едновременно една от най-големите петролни държави в света, иранските морски доставки и американски военни обекти. За пазарите това означава едно - рискът от нови прекъсвания на доставките рязко нараства.

Ормуз отново се превръща в най-опасната точка

Най-големият страх остава около Ормузкия проток - един от най-важните коридори за световната търговия с петрол. Саудитска Арабия вече е пренасочила част от износа си по маршрути, които заобикалят протока, но продължителни удари срещу кралството могат допълнително да затруднят поддържането на доставките.

Последните атаки засилват опасенията, че ключови морски маршрути и енергийна инфраструктура могат да бъдат засегнати още по-сериозно. Именно затова всяка нова ескалация вече се отразява почти мигновено върху котировките.

Пазарът вече плаща цената на войната

Анализаторите на Ай Ен Джи предупреждават, че последните събития само затвърждават впечатлението, че възстановяването на мирните преговори остава далеч. Според тях в цената на петрола ще продължи да бъде включвана значителна геополитическа рискова премия.

От Оу Си Би Си също посочват, че атаките срещу саудитски енергийни съоръжения и унищожаването на пет ирански танкера пораждат опасения за ново продължително прекъсване на доставките. Това е и причината всеки следващ удар в района да може да изстреля цените още по-нагоре.

Границата от 100 долара вече е пред очите на търговците

Самото преминаване над 100 долара няма автоматично да означава петролна криза. Но достигането на тази граница би било силен психологически сигнал, особено след скока с около 25 процента само за малко повече от месец.

Засега посоката се определя не толкова от традиционните фактори като потребление и запаси, колкото от войната и риска нови танкери, пристанища или енергийни съоръжения да бъдат ударени. И докато дипломатически пробив не се вижда, петролният пазар остава с пръст върху спусъка - само една нова ескалация може да изпрати Брента над 100 долара за барел.