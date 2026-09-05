Бесънт посочи Украйна сред причините за енергийния шок

Украинските атаки срещу руска енергийна инфраструктура са една от причините за сътресенията на световните енергийни пазари. Това заяви американският министър на финансите Скот Бесънт в интервю за Фокс нюз. Той посочи, че ударите по руски енергийни активи и рафинирани продукти оказват влияние върху глобалните цени. Като втори фактор Бесънт посочи конфликта с Иран.

Бесънт: Украйна реши да удря руската енергетика

„Преживяваме енергиен шок и заради войната в Украйна - защото Украйна реши, че иска да вдигне във въздуха руските енергийни активи и рафинирани продукти, а това води до скок в цените в глобален план“, заяви Бесънт.

По думите му напрежението около Иран също оказва влияние върху енергийните пазари. Американският министър изрази увереност, че този конфликт ще приключи.

Поканата към Силуанов разгневи част от Европа

Изказването идва на фона на недоволство сред част от европейските съюзници на САЩ заради решението на Бесънт да покани руския финансов министър Антон Силуанов на среща на страните от Г-20.

При предишни срещи на формата американски и други западни представители са напускали залата, когато Силуанов се е включвал по видеовръзка.

Бесънт защити решението си с необходимостта от поддържане на комуникация с Москва. „Уви, ако няма диалог, как този ужасяващ конфликт между Русия и Украйна би могъл да бъде решен? Знам, че някои европейци останаха с горчив привкус, но смятам, че диалогът е много важен“, заяви той.

Разминаване с Конгреса за Русия

Позицията на Бесънт се различава от тази на значителна част от американските конгресмени, които настояват за по-твърд подход към Москва. Сенатът вече прие двупартиен законопроект, който може да принуди администрацията на президента Доналд Тръмп да затегне санкциите срещу Русия.

В същото време Тръмп и Бесънт демонстрират по-мек подход към Москва в част от икономическите и дипломатическите въпроси. През април финансовият министър беше критикуван за решението си да отмени част от ограниченията срещу руския петрол с аргумента, че така могат да бъдат намалени цените на международните енергийни пазари.