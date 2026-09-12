Бесънт посочи Украйна сред причините за енергийния шок
Американският финансов министър свърза ударите по руски енергийни обекти със скока на глобалните цени и защити диалога с Москва
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Американският финансов министър свърза ударите по руски енергийни обекти със скока на глобалните цени и защити диалога с Москва
Не бързаме с вдигане на данъците, каза финансовият министър
Притежава две магистърски степени – по „Право“ и по „Финанси“
Удължаването на бюджета, парите по ПВУ и редовен бюджет до юни са трите спешни задачи пред държавата
Изправя се пред няколко големи предизвикателства като финансов министър
Министерският съвет се събра извънредно, за да приеме данъчните закони
Назначението може да постави началото на повишаване на лихвените проценти
Министърът на финансите предупреди за огромна дупка в хазната, ако се следват заложените политики за разходи
Редовно правителство може да вземе дълг при много по-добри условия от служебно, каза финансовият министър
За 2023 година се вижда значителен ръст на разходите в рамките на 6-6,5 млрд. лева
Завършихме юли с излишък в бюджета от 1,5 млрд. лева, казва Росица Велкова
При нас бяха най-черните сценарии, каза бившият министър на финансите
Всички кметове искат помощ от правителството, каза финансист №1 От вчера община Велинград е със запорирани сметки и не могат да финанисрат нито детск...
София. „Има заложен план за промяна на размера на вноската за втория стълб, рано е да се каже, дали това ще се случи, но ако не се промени законодател...
Еврозоната може и без Гърция, казва Симеон Дянков След близо 2 години мълчание Симеон Дянков - вицепремиер и финансов министър в първия кабинет на Бо...
Пловдив. Между 400-500 милиона лева повече ще постъпят в бюджета за януари тази година в сравнение със същия период на 2014 година. Това обяви в Пловд...
София. UniCredit, CITI, Societe Generale и HSBC Bank PLC са избраните банки за поемането на нов външен дълг от България, съобщиха от Министерски съвет...
Букурещ. Министърът на финансите на Румъния Даниел Читою е подал оставка съобщава АФП. И уточнява, че той е взел своето решение след като властите са...
София. Със заповед на министъра на финансите Петър Чобанов директорът на Агенция „Митници" Ваньо Танов е освободен от длъжност, съобщиха от Министерст...
Ако пътувате до Кайро, обадете се в посолството, съветва МВнР