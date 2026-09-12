Всичко за Министър На Финансите

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Горанов: Велинград е във фалит

Горанов: Велинград е във фалит

Всички кметове искат помощ от правителството, каза финансист №1 От вчера община Велинград е със запорирани сметки и не могат да финанисрат нито детск...

03 февруари | 14:24
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Дянков: Още 5 години криза

Дянков: Още 5 години криза

Еврозоната може и без Гърция, казва Симеон Дянков След близо 2 години мълчание Симеон Дянков - вицепремиер и финансов министър в първия кабинет на Бо...

01 февруари | 22:30
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